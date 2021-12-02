“Bize sürekli şiddet uyguluyordu”

İstanbul'da baba ile oğlunun dağınık ev tartışması cinayetle bitti. 21 yaşındaki Burak Çelik, önceki gece kendisine bıçak çeken babası Orhan Çelik'i (49) silahla ensesinden vurarak öldürdü. Savcılık ifadesinde Burak Çelik, yıllardır yüzleşmek zorunda kaldığı dramı anlattı: "Ciddi ailevi sıkıntılar yaşıyorduk. Sürekli olarak bana ve diğer aile fertlerine şiddet uyguluyordu. Bir ay önce beni darp etti. Kafamı yardı, 5 dişimi kırdı. İki akşam önce arkadaşıyla alkollü geldi, kapıyı tekmeleyip eve girdi. Tehdit edip küfürler yağdırdı. Mutfaktan bıçak aldı, boğazıma doğru salladı. Eline vurarak bıçağı düşürdüm. Yumruk attı. Evden kaçmaya çalıştığım sırada bana silah çekti. Ani bir hareketle silahı elinden aldım babama doğru iki el ateş ettim" dedi. Burak Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.