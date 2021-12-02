Haberler Yaşam Haberleri “Bize sürekli şiddet uyguluyordu”
Giriş Tarihi: 3.12.2021

“Bize sürekli şiddet uyguluyordu”

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
“Bize sürekli şiddet uyguluyordu”
İstanbul'da baba ile oğlunun dağınık ev tartışması cinayetle bitti. 21 yaşındaki Burak Çelik, önceki gece kendisine bıçak çeken babası Orhan Çelik'i (49) silahla ensesinden vurarak öldürdü. Savcılık ifadesinde Burak Çelik, yıllardır yüzleşmek zorunda kaldığı dramı anlattı: "Ciddi ailevi sıkıntılar yaşıyorduk. Sürekli olarak bana ve diğer aile fertlerine şiddet uyguluyordu. Bir ay önce beni darp etti. Kafamı yardı, 5 dişimi kırdı. İki akşam önce arkadaşıyla alkollü geldi, kapıyı tekmeleyip eve girdi. Tehdit edip küfürler yağdırdı. Mutfaktan bıçak aldı, boğazıma doğru salladı. Eline vurarak bıçağı düşürdüm. Yumruk attı. Evden kaçmaya çalıştığım sırada bana silah çekti. Ani bir hareketle silahı elinden aldım babama doğru iki el ateş ettim" dedi. Burak Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarih yazdı! Manchester United-Arsenal maçına damga vurdu!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Son dakika: 2 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz
ARKADAŞINA GÖNDER
“Bize sürekli şiddet uyguluyordu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA