‘Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın’

Konya'da yaşayan Memik ve Hüsniye Eşmekaya çiftinin 8 Şubat 2022'de, sezaryenle dünyaya gelen bebekleri Muhammet Talha, çocuk doktorunun herhangi bir problem olmadığını söylemesiyle, 9 Şubat'ta taburcu edildi. Ancak 11 Şubat'ta, kimliğinin çıkarıldığı gün rahatsızlanan Muhammet Talha, hayatını kaybetti. Ön otopsisinde akciğerinde kuvvetli enfeksiyon ile sarılık olduğu belirlenince, aile sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu soruşturma izni vermedi. Karara tepki gösteren ve Ankara 3. İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulunan aile, "Başka bebekler ölmesin diyen hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.