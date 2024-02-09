‘Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın’

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Tarık Yılmaz (45) tarafından öldürülen Özlem Şımarık'ın (28), babası Ramazan Şımarık kızının cinayetten bir gün önce polise giderek "Bu adam beni öldürecek" diye şikâyette bulunduğunu söyledi. Kızının 5 yıl evli kaldığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını anlatan Ramazan Şımarık, "Ancak kızımın peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda, dünyalar güzeli kızımı hayatının baharında toprağa verdik. Benim canım yandı. Başka canlar yanmaması için Allah aşkına kadın cinayetleri durdurulsun. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı yaşatmasın" dedi. Cinayetin ardından suç aleti tüfek ve bıçakla kaçan Tarık Yılmaz ise polis tarafından saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil eski eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.