bizz@kampüs’te 790 takım Dankek için yarıştı

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği ve 12. kez düzenlenen bizz@kampüs'te dereceye girenler belli oldu. Üniversitelerin 3., 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin "Ülker Dankek" markası için yarıştığı 'bizz@kampüs'e bu yıl 115 farklı üniversiteden 790 takım ve 1800'den fazla öğrenci başvurdu. Yarışmada Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği ve İşletme bölümleri öğrencileri Melike Koygun ve Öykü İsmail'in kurduğu "InnoTeam" takımı birinci oldu. İkincilik ödülüne Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Alper Can Yılmaz, Merve Öztürk ve Nazife İlkin Uslu'nun kurduğu "Dorado" takımının projesi seçilirken; üçüncülük ödülüne ise Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Ayça Hacıoğlu ve Emine Ervan'ın "Yıldızlılar" takımı layık görüldü.

Birbirinden yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün online olarak gerçekleştirilen final etkinliğine Ülker'in üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanını paylaştı. Finalde birinciyi Ülker CEO'su Mete Buyurgan, ikinciyi Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncüyü ise Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı açıkladı. İlk üç sırayı elde edenlerin uzun dönem staj imkânı elde ettiği yarışmada; birinci takım 50 bin TL, ikinci takım 42 bin 500 TL ve üçüncü takım ise 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü kazandı.