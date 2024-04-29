Böbreğini verdiği eşini 6 yıl sonra kaybetti

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşayan 46 yıllık evli Bayram (69) ve Ayten Çetinkaya (67) çifti, 25 yıl boyunca böbrek rahatsızlığı ile mücadele etti. 1993 yılında rahatsızlanan ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden eşi Ayten Çetinkaya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bayram Çetinkaya, 2018 yılında böbrek nakli yapılması gereken eşine böbreğinin birini verdi. Uludağ Üniversitesinde 8 saat süren başarılı bir operasyon ile yapılan böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan eşi Ayten Çetinkaya ile birlikte el ele evlerine döndü.Çift, o dönem birbirleri için yaptıkları büyük fedakarlıkla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eşinin böbrek nakline ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tahlilleri yaptıran ve uyuşmanın olumlu çıkması üzerine hemen ameliyat masasına yatan Bayram Çetinkaya, başarılı geçen organ naklinin ardından, "Böbreğim değil tüm organlarım hayat arkadaşıma feda olsun" demişti. Ayten Çetinkaya ise, "Eşim, yaptığı fedakarlıkla beni yeniden hayata bağladı. Bana yeni bir yaşam verdi" demişti. Ancak sağlığına kavuşan Ayten Çetinkaya'dan 6 yıl sonra acı haber geldi. Ayten Çetinkaya önceki akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ayten Çetinkaya'nın çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayram Çetinkaya'nın, acil organ nakli bekleyen eşi için yaptığı fedakarlık, tüm Türkiye'ye örnek olmuştu.