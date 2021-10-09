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Giriş Tarihi: 9.10.2021 19:04

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı’ndan sokak hayvanları çağrısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı’ndan sokak hayvanları çağrısı

Bodrum Adliyesi personeli Hayvan Hakları Günü’nde 4 sokak hayvanını sahiplendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, diğer sokak hayvanlarını sahiplendirmek istediklerini belirtti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nin ortak çalışması ile Hayvan Hakları günü adliyede anıldı.

Bodrum Adliyesi personeli Hayvan Hakları Günü'nde sokak hayvanlarını sahiplendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, 2 köpek, 'Adalet' ve 'Pamuk' ismi verilen bir kediyi sahiplendiklerini kaydetti. Arslan, diğer sokak hayvanlarını sahiplendirmek istediklerini belirtti.

3 YAVRUYU SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUZ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, sokak hayvanlarını sahiplendirmek istediklerini kaydetti. Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, "Toplum olarak gerek sokak gerekse de yaban hayvanlarının yaşam haklarının varlığı konusunda farkındalığı arttırmalıyız. Bundan dolayı da Adliye personeli olarak 2 köpek ile 'Adalet' ve 'Pamuk' isimli iki kediyi sahiplendik. 3 yavrumuz daha var. Bunları hayvan severlere sahiplendirmek istiyoruz. Onların da bir kap mama ve suya ihtiyaçlarının olduğunu asla unutmamalıyız." dedi.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı’ndan sokak hayvanları çağrısı
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