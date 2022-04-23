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Giriş Tarihi: 23.4.2022 19:12 Son Güncelleme: 23.4.2022 19:37

Bodrum'da, 80 milyonluk kar payı vurgununda flaş gelişme! Develere el konuldu ve banka hesapları bloke edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Bodrum’da, 80 milyonluk kar payı vurgununda flaş gelişme! Develere el konuldu ve banka hesapları bloke edildi

Turizmin gözde kenti Bodrum’da iddiaya göre, bir firmanın kâr payı vaadiyle 80 milyonluk vurgun yaptığı olayda yeni gelişme yaşandı. Vurgunun miktarı ve mağdurların sayısı arttı. Gözaltına alınan şüphelilere ait develere el konuldu, banka hesapları bloke edildi ve gayrimenkullerine şerh konuldu.

Turizmin gözde kenti Bodrum'da iddiaya göre, bir firmanın kâr payı vaadiyle yaklaşık 800 kişinden 80 milyonluk vurgun yaptığı olayda yeni gelişme yaşandı. Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren Ribella Turizm firması, yaklaşık 800 kişinden para toplayıp kardan pay vermeyi taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 600 bin TL para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Vatandaşlardan para toplamaya devam eden firma, bir süre sonra ödeme yapmamaya başladı. Vurgunun boyutu ve mağdurların sayısı arttı.

MAĞDUR SAYISI ARTTI

Aylardır ödeme yapılmayan, yatırdıkları parayı da alamayan vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayın geniş bir suç örgütü organizasyonu olabileceğini ve binlerce mağdurun ortaya çıkabileceğini tahmin ederek soruşturmayı derinleştirip, genişletti. Birçok mağduru dinleyen savcılık, olayın geniş çaplı araştırılması için polise talimat verdi. Önceki günlerde 35 kişiyi dinleyen savcılığa, verilen şikayet dilekçelerinin arttığı belirtildi. Savcılık, her geçen gün artan mağdurları dinledi. Vurgunun boyutunun ve mağdurların giderek artacağını ifade edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum KOM Grup Amirliği olarak yapılan çalışmalar kapsamında şüpheliler, A. Y., S. Y., M. Y., G. G. ve C.G, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

DEVELERE EL KONULDU VE BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilere ait materyal ve evraklara el konuldu. Üzerine atılı suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı belirtilen piyasa değeri 3 Milyon TL olan 3 deveye el konuldu. Şüphelilerin banka hesapları bloke edildi. Gayrimenkul ve araçlara şerh konuldu.

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Bodrum'da, 80 milyonluk kar payı vurgununda flaş gelişme! Develere el konuldu ve banka hesapları bloke edildi
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