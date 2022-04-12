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Giriş Tarihi: 12.4.2022 20:57 Son Güncelleme: 12.4.2022 21:01

Bodrum’da cezaevine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da cezaevine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Müftülüğü Din Görevlileri öncülüğünde Bodrum S tipi Ceza İnfaz Kurumu’na mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Müftülüğü Din Görevlileri öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle mealli 200 Kur'an-ı Kerim temin edildi. Kur'an-ı Kerim'ler, Bodrum Vaizi Orhan Özgözel, TDV Bodrum Şubesi Sorumlusu Ersin Demir, Din Görevlileri Yüksel Kılınçarslan ve Hasan Sönmez tarafından Bodrum S tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Musa Tokcan'a takdim edildi. Kur'an-ı Kerim'ler, cezaevindeki mahkumlara istifade edecek.

Kurumlarına sağladıkları desteklerden dolayı din görevlilerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Musa Tokcan, Bodrum Müftülüğü'ne hizmetlerinin daim olmasını diledi. Bodrum Müftülüğü, Kur'an-ı Kerim'lerden mahkumların istifade etmelerini diledi, emeği geçen hayırseverlere ve hocalara teşekkür edildi.

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Bodrum’da cezaevine Kur’an-ı Kerim hediye edildi
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