Bodrum’da düğün turizmi atağı

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales, Ortak Kurucu Minty Castilla, derneğin Asya - Avrupa Başkanı Murtaza Kalender, Bodrum Bölge Başkanı Fatih Öztarakçı, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin ve basın mensupları Uluslararası Düğün Destinasyonları Çalıştayı için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir basın toplantısı düzenledi.

BODRUM 2022'NİN YILDIZI OLACAK

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales ise düğün turizminde Bodrum'un ve düğün planlamacılarının 2022 yılının yıldızları olacağını ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti; "Bu yeni turizm sektörünün aynı zamanda 38 adet yeni ekonomi alanına da hizmet edeceğini düşünüyorum. Bizler bu işe 15 sene önce başladık. 2500 üyemiz bulunmakta, 100'e yakın da ülke ile çalışmaktayız. Sadece düğünleri değil, aynı zamanda destinasyonların da tanıtımlarını yapıyoruz. Bodrum; hem profesyonelliği ile hem de hizmetlerindeki kalite ile oldukça önemli bir destinasyon olacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum"

Asya - Avrupa Başkanı Murtaza Kalender ve Bodrum Bölge Başkanı Fatih Öztarakçı Başkan Aras'la böyle bir etkinliğin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken kendilerine verdiği desteklerden ötürü Ahmet Aras'a teşekkürlerini iletti.