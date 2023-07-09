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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Bodrum’da korkutan yangın 4 tiny house küle döndü

Bodrum’da korkutan yangın 4 tiny house küle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan 'tiny house' olarak bilinen evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Kadıkalesi mevkii Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi üzerindeki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde yayıldı. Bölgede bulunan tiny house'lara sıçrayan alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan zehirlenirken, alevlere teslim olan 4 tiny house ise küle döndü. İHA

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Bodrum’da korkutan yangın 4 tiny house küle döndü
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