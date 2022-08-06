Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da tekne kaptanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.8.2022 21:35 Son Güncelleme: 6.8.2022 21:35

Bodrum’da tekne kaptanı hayatını kaybetti

Bodrum’da müşterilerini balık turuna çıkaran kaptan Mehmet Tunç, takılan oltayı kurtarmak için denize atladığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da tekne kaptanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Koyu'ndan teknesiyle amatör balıkçılarla birlikte denize açılan Mehmet Tunç (52) Salih Adası kıyısına demirledi.

Müşterilerden birinin oltasının takıldığını gören Tunç, oltayı kurtarmak için denize atladı. Denize atladığı sırada fenalaşan Tunç, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Tunç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mehmet Tunç'un cenazesi memleketi Dalaman'da defnedilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de!
KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! "Suriye konusunda Putin ile mutabık kaldık"
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
Son dakika haberi: Sungun Babacan hayatını kaybetti! Sungun Babacan Hollywood yıldızlarını seslendirerek Türkiye'nin belleğine kazınmıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da tekne kaptanı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA