Bodrum’da tekne kaptanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Koyu'ndan teknesiyle amatör balıkçılarla birlikte denize açılan Mehmet Tunç (52) Salih Adası kıyısına demirledi.
Müşterilerden birinin oltasının takıldığını gören Tunç, oltayı kurtarmak için denize atladı. Denize atladığı sırada fenalaşan Tunç, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Tunç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mehmet Tunç'un cenazesi memleketi Dalaman'da defnedilecek.