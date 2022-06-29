Bodrum’da vahşi cinayet! Toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı

İddiaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.