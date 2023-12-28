Bodrum’daki lüks sitede klima kavgası İstinaf’a taşındı

İş adamı Nuri Özen, Bodrum Çukurbük'teki Gravilla Sitesi'nde kendisine ait yazlık villalardan birini 26 Ekim 2017'de kadın hakim Z.O.G.'ye sattı. İddialara göre kadın villasına yerleşen hakim, 21 Mart'ta ev ve siteye yönelik memnuniyetini herkesin görebileceği şekilde sitenin whatsapp grubunda dile getirerek, Nuri Özen'in çok dürüst bir işadamı olduğunu, eksiksiz sattığını ve satıştan sonra da sahip çıktığını yazarak "Hem ev hem de dünya tatlısı bir dost kazandım." dedi. Üstelik hakim, 16 Ocak 2019'daki yönetim toplantısında kendisini temsil için Nuri Özen'e yetki bile verdi.

"HAYALLERİM YIKILDI"

Ancak hakim Z.O.G., Ocak 2020'de İzmir 7. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak klimaların bozuk olduğunu, evin bazı noktalarında rutubet oluştuğunu, panjur gider deliklerinden eve su girdiğini, mutfak lavabosu gider ve su tesisatında problem olduğunu, bazı prizlerde de elektrik olmadığını iddia ederek maddi zararının karşılanmasını istedi. Nuri Özen ise, iki yıllık zaman aşımı süresinin geçmiş olduğunu, klima ve kombi gibi aletlerin yıllık bakımlarının ev sahibine ait olduğunu, açılan davanın hem usul hem de esas yönünden bozulması gerektiğini ifade etti. Hakimi HSK'ya da şikayet eden İnşaat Yüksek Mühendisi Nuri Özen, ilkinde 90 bin, ikincisinde 49 bin çıkan bilirkiş raporlarına da itiraz etti.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINDI

Hakim Z.O.G.'nin talebi üzerine villada bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi heyeti, 90 bin lira masraf çıkardı. İkinci bilirkişi ise, çok fazla tekrar hesaplama olduğunu belirterek masrafın 49 bin lira olabileceğini raporladı. İş adamı Nuri Özen bu raporlara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada önceki ay karar çıktı. Mahkeme, işadamı Nuri Özen'in yaklaşık 90 bin lira onarım bedeli ödemesine karar verdi. Avukatı Mustafa Çağlar aracılığıyla kararı temyiz eden Nuri Özen, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Tüketici Mahkemesinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını, icranın geri bırakılmasını talep etti.

"VİLLAYI HOR KULLANDI, ŞİKAYETLER BAKIMSIZLIKTAN KAYNAKLI"

Nuri Özen, davacının 2017'den 2020'ye kadar herhangi bir ayıp bildiriminde bulunmadığını aksine kendisine övgüler dizilip vekil daha atandığını kaydederek şunları bildirdi:

"Satıştan 15 gün sonra evi teslim aldı. Her haftasonu, yılbaşı ve sömestır tatilinde bu evinde kaldı. Binanın güney cephesinde taş kaplama yerin arka tarafında rutubet olduğu ileri sürülüyor. Sitedeki bütün villalarda dekoratif taş kaplama olan yerler 2 yılda bir koruyucu taş cilası ile izole edilir. Böylece derz ve taşlar korunur, rutubet önlenir. Davacı hiçbir bakım yapmamış. Dava için keşfi 5 yıl sonra yaptırdı. Salondaki alt kısımda görünen rutubet de kusur olsaydı 3 yılda görünürdü, boyayla bile kapanmazdı. Evde hiçbir bakım yapılmamış, hoyratça kullanılmıştır. 10 yaşındaki bir villada bahsedilen hususlar kullanım ve bakım yapılmamasından kaynaklı olağan durumdur"

"HUKUKA AYKIRI BİR YÖN YOK"

Bilirkişi raporları da fen kurallarına aykırı, denetime elverişli değildir. Davcı binadaki rutubeti mantoloma yapılmamasına bağlıyor ancak taşınmazın mantolanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Bilirkişi raporunda rutubetin mantolama olmadığı, bahçe kotuyla su basman kotunun aynı olması ve temel ile duvar bitişiğinde izolasyon yapılmamasından dolayı zeminde rutubet aldığı ileri sürülmüş ve bunun için 41 bin TL + KDV masraf hesaplanmıştır. Yapı, Bodrum İmar Planı'na uygun olarak bahçe kotu ile su basman kotunun aynı seviyede imal edilmesinde hukuka aykırı bir yön yoktur.

"BİLİRKİŞİ RAPORLARI HATALI"

Villa, satın alınmadan 5-6 yıl önce imal edilmiş olup keşif tarihi itibarıyla 10 yaşındadır. Bu 10 yıllık sürede hiç tadilat görmemiş ve davacı tarafından hor kullanılmıştır. Hiç boya badana ve yalıtım yapılmamış bir yapıda rutubet olması doğaldır. Villa sahibi binasının bakımından sorumludur. Binasına hiç bakmayarak oluşan eksiklikleri satıcıdan talep edemez. Bilirkişilerce hükmedilen maliyetler keşif tarihi olan 12 Ocak 2023 tarihine göre çıkartılmış olduğu halde, mahkeme karar tarihi olan 4 Şubat 2020'den itibaren işleyecek avans faiziyle hüküm kurulmuştur. Her dava, açıldığı tarihteki durumuna göre karara bağlanır ilkesi gözardı edilerek dava tarihindeki bedele göre değil, keşif tarihindeki bedele göre hüküm kurulmuştur.