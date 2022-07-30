Bodrumlu Aysu tarih yazdı

Açık deniz yüzücüsü Bodrumlu 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni tam 16 saatte hiç durmadan yüzerek geçen en genç Türk yüzücü oldu. Aysu Türkoğlu, İngiltere'nin Dover kasabasından kulaç atmaya başladı. Yoğun rüzgâr ve dalgalara rağmen Türkoğlu 16 saat yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Aysu Türkoğlu'nun son dakikalarında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı. Kurallar gereği Türkoğlu ve Erdoğan birlikte karaya çıktı. Türkoğlu ve Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk bayrağı açtı. O anları gazetecilere anlatan Türkoğlu, "Suya girdiğim andan itibaren dalgalarla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördüm. Bitişe doğru deniz fenerini gördüm ancak akıntı beni sürükledi. 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm" dedi.