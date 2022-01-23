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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:03

Boğaz'da eksi 3 derecede Boğazın serin sularına atladılar

DHA
Boğaz’da eksi 3 derecede Boğazın serin sularına atladılar

Üsküdar'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı anlarda 'Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde sabahın erken saatlerinde toplanan 'Üsküdar Fedaileri' adlı 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu havanın eksi 3 derece olmasına aldırmadan denize girdi. Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı ardından boğazın serin sularına atladı.

"GİRİP ŞİFA BULACAĞIZ İNŞALLAH"
Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, "Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız" dedi.
Bir diğer yüzücü ise, "Burası Üsküdar Fedailerinin rahatladığı şifa bulduğu yerdir. Şu anda eksi 3 derece olması lazım hava, 23 Ocak 2022" diye konuştu.

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Boğaz'da eksi 3 derecede Boğazın serin sularına atladılar
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