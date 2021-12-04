Boğaz’da korkutan kaza

İstanbul Boğazı'nda yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı, kazada 2 yolcu yaralandı. Sarıyer-Anadolu Kavağı arasında sefer yapan Kalpazankaya adlı yolcu motoru, İzmir'den Samsun'a yük götüren 'Karadeniz 5' adlı gemiye çarptı. Kaza öncesinde geminin kaptanı siren çaldı ancak kazanın yaşanmasının önüne geçemedi. Yolcu motorunun ön kısmında hasar oluşurken içeride can pazarı yaşandı. Kadın yolcu M.U. ile Ç.B. yaralandı. M.U.'nun başında yaralandığı, kaburgasında da kırık oluştuğu öğrenildi. İki yaralı da Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yük gemisi, Boğaz'ın çıkışında Türkeli mevkisinde demirlerken yolcu motoru Anadolu Kavağı İskelesi'ne çekildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.