Haberler Yaşam Haberleri Boğaz’da korkutan kaza
Giriş Tarihi: 5.12.2021

Boğaz’da korkutan kaza

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Boğaz’da korkutan kaza
İstanbul Boğazı'nda yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı, kazada 2 yolcu yaralandı. Sarıyer-Anadolu Kavağı arasında sefer yapan Kalpazankaya adlı yolcu motoru, İzmir'den Samsun'a yük götüren 'Karadeniz 5' adlı gemiye çarptı. Kaza öncesinde geminin kaptanı siren çaldı ancak kazanın yaşanmasının önüne geçemedi. Yolcu motorunun ön kısmında hasar oluşurken içeride can pazarı yaşandı. Kadın yolcu M.U. ile Ç.B. yaralandı. M.U.'nun başında yaralandığı, kaburgasında da kırık oluştuğu öğrenildi. İki yaralı da Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yük gemisi, Boğaz'ın çıkışında Türkeli mevkisinde demirlerken yolcu motoru Anadolu Kavağı İskelesi'ne çekildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...
Ortodoks rahipten Papa’ya sert tepki: “Sen bir kafirsin”
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz’da korkutan kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA