Boğaziçi davasında arbede: CHP’li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti.
Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.
HAKİM VE SAVCI DURUŞMAYI TERK ETTİ
Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.
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ADLİYEDE TERÖR ESTİRDİLER
Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.
CHP'Lİ VEKİLLER GÜVENLİĞE SALDIRDI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı. CHP'li vekillerin güvenlik görevlisini itip tartaklayarak işini yapmasına engel olması tepkilere neden oldu.