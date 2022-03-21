Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçi davasında arbede: CHP'li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı
Giriş Tarihi: 21.3.2022 18:36

Boğaziçi davasında arbede: CHP'li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı

DHA
Boğaziçi davasında arbede: CHP’li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı. Duruşmaya izleyici olarak katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti.

Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.

HAKİM VE SAVCI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

İstanbul- Boğaziçi eylemleri davasında arbede | Video

ADLİYEDE TERÖR ESTİRDİLER

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.

CHP'Lİ VEKİLLER GÜVENLİĞE SALDIRDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı. CHP'li vekillerin güvenlik görevlisini itip tartaklayarak işini yapmasına engel olması tepkilere neden oldu.

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Boğaziçi davasında arbede: CHP'li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı
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