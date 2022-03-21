Boğaziçi davasında arbede: CHP’li vekiller güvenlik görevlisine saldırdı

HAKİM VE SAVCI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

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