Boğaziçi öğrencilerine izinsiz gösteri ve direnme suçundan 1’er yıl ceza

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde rektör makam aracını durdurarak üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 14 sanık hakkında geçtiğimiz celse mütalaa verilmişti. Mütalaada, sanık Ersin Berke Gök'ün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme" suçlarından 4 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Eftelya Koyuncu için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.



HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Diğer 12 sanık hakkında ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 12 sanık için 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis talep edilmişti.



SANIK AVUKATLARI MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPMADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmaya HDP'li Milletvekililer Züleyha Gülüm ve Musa Piroğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal izleyiciler arasındaydı. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmada bulunmadılar. Bunun üzerine hakim duruşma zaptına sanık avukatların savunma yapmak istemedikleri anlaşıldığından mütalaaya karşı beyanda bulunma haklarından vazgeçmiş sayılmasına karar verildi.



CEZALARI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ersin Berke Gök hakkında ayrıca ''Kamu malına zarar verme'' suçundan 1 yıl 6 ay, sanık Eftelya Koyuncu hakkında ayrıca ''Kamu görevlisine hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına, tüm sanıklar hakkında "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl hapis cezası aldı. Sanıklar ''Kişiyi Hürriyetten yoksun kılma'' suçundan ise beraat etti.