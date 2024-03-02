Boğazın incisi kız kulesi ziyarete açıldı

2 yıl süren bir restorasyonun ardından Kız Kulesi dün itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Titiz bir çalışmanın sonucu olarak aslına uygun olarak tasarlanan kule depreme karşı da dayanıklı hale getirildi. Kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor. Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde düzenleniyor. Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.Restorasyon çalışmalarında, olası bir deprem veya zemin hareketinde yapının zarar görmemesi için ada etrafına çelikbeton bütünleşik kazıklar da yapıldı. Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi. Kale bölümünün özgün duvarları ortaya çıkarıldı. Kubbe özgün malzemesi olan kurşun ile kaplanırken bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varakla kaplandı. Özgün aleme zarar vermeden, yanına yıldırımdan korumak amacıyla paratoner konuldu. Tüm bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar İstanbulluların İstanbul'dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek. Duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı. Dekoratif öğelerin de imalatı yapıldı. Kule, restorasyonla birlikte, 2. Mahmud dönemindeki orjinal haline kavuştu.