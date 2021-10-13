Boğuldu deyip polisle birlikte arama çalışmalarına katılmıştı! Mahkemede cinayeti itiraf etti

"Berat Coşan Göl ile olay günü kanal kenarına gittik. Berat yüzmek için suya girdi, ben girmedim. Berat kanala girdikten sonra elleriyle betona tutunuyordu. Sonrasında bana küfrederek suya neden girmediğimi sordu. Ben de Berat'ın yanına yaklaşarak ellerini tutunmuş olduğu betondan ayırdım. Bunun üzerine suya düştü. 'Beni kurtarın' diye bağırıp çırpınmaya başladıktan bir süre sonra suya battı. Ben Berat'ın yüzme bilmediğini biliyordum. İlk ifadem doğru değildir. Kaan diye bahsettiğim kişi aslında yoktur. Ben vicdanım rahat olmadığı için itirafta bulundum."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, Berat Coşan Göl ile A.S'nin aynı apartmanda oturdukları ve olay günü apartman bahçesinde maktulün kendisine küfretmesi üzerine sanığın bu duruma sinirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: