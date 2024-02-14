Boğulmayı göze alıp kedisini kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşayan AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek'in iki katlı bahçeli evinin bodrum katı, aşırı yağış sonrası sular altında kaldı. Evinde beslediği iki kedisinden birini kurtaran Demirbilek, 1.5 yaşındaki kedisine ulaşamayınca aramalarına devam etti. 'Saruhan' isimli kedisini su seviyesi hızla yükselen bodrum katta gören Demirbilek, boğazına kadar su içine girip kedisini kurtardı. O anlar bir yakınının cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Gülcan Demirbilek, "Ölümü göze alıp kedimi kurtardım" dedi.