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Giriş Tarihi: 10.4.2022 05:19

Bolu'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi

İHA
Bolu’da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Mengen ilçesinde çıkan yangında alev alev yanan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı

Yangın, Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Bozkurt'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan Erdoğan Erten ve Abdullah Işıkçelik'in evine de sıçradı. Yangını gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Mengen, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına köyde yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Bolu'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi
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