Bolu’da acı olay: Babanın kalbi durdu oğlu yaralandı!

Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı...