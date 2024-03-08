Bolu’da akraba dehşeti: Yeğenimi çok severdim!

İki yıllık evli Sevgi Şen, eşi Selim Şen ile aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek annesine gitti. Selim Şen, 6 Mart'ta Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak'ta oturan kayınvalidesinin evine giderek eşi ile tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının dayısı Mehmet Ali Gündoğan da katıldı. Tartışmanın büyümesi ile Gündoğan, odadan pompalı tüfeğini aldı. Çıkan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu Sevgi Şen, ağır yaralandı. Sevgi Şen İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli bir süre teslim oldu.

'YEĞENİMİ ÇOK SEVERDİM'

İşlemlerinin ardından tutuklanan Mehmet Ali Gündoğan, ifadesinde, "Yeğenim ile eşi tartışıyordu. Ben de tartışmaya dahil oldum. Odaya gidip, evdeki tüfeği aldım. Amacım, korkutmaktı. Ancak arbede yaşandı. Bu arbede sırasında tüfek birden ateş aldı. Olaydan sonra korkup, kaçtım. Yeğenimi çok severdim. Onu vurmak istememiştim, çok üzgünüm" dedi. Öte yandan Sevgi Şen'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi...