Bolu’da damat dehşeti! Karısını ve kayınpederini öldürdü

Olay, saat 00.30'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, evde eşiyle tartıştı. Evde bulunan bıçakla Serkan Zengin (36), eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (65) bıçakladı. Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı.