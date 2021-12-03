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Giriş Tarihi: 3.12.2021 18:40

Bolu’da dumanlar yükseldi: Aynı kişiye ait 2 ev alev alev yandı!

İHA
Bolu’da dumanlar yükseldi: Aynı kişiye ait 2 ev alev alev yandı!

Bolu'da korkunç bir yangın meydana geldi. Aynı kişiye ait olduğu belirtilen 2 ahşap ev alev alev yandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi Sinnedibi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Müslüm Bektaş'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan ve aynı kişiye ait diğer 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan 2 evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yürütülüyor.

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Bolu’da dumanlar yükseldi: Aynı kişiye ait 2 ev alev alev yandı!
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