Bolu’da gençlere kapsül 14 projesi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, gençlerin şehir yönetiminde önemli bir rol oynayacağını belirterek, geleceği gençlere emanet etmek istediklerini söyledi. Kapsül 14 projesi ile ilgili konuşan Demirkol, bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılması amacıyla interaktif sergiler ve eğitim programları sunan bir Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşa edileceğini açıkladı. Bu merkezin özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarına teknolojiyi sevdireceğini ve öğrenmeyi eğlenceli hale getireceğini belirtti. Merkezde uzay, fizik, biyoloji ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda interaktif sergiler düzenleneceği vurgulandı. Kapsül 14'ün üniversite öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını yapacakları bir merkez olacağına dikkat çeken Demirkol, merkezin fakülte öğrencilerinin atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacağını, Kapsül 14 içerisinde 16 fakültede okuyan ve geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerin bilimsel, teknolojik çalışmalarına ve eğitimle ilgili fakültedeki eğitimleriyle ilgili atölyelerine kadar bir sistem kurulduğunu söyledi. Demirkol, "Gençlerin taleplerine göre artık üniversite öğrencilerimiz ulaşımda daha konforlu, daha kolay ulaşım imkanlarına sahip olacaklar. Heyecanlı 7/24 açık kütüphanelerle gençlerimizin 7/24 ders çalışacakları, uluslararası makalelere ücretsiz erişim sağlayacakları, içinde çay, kahve, çorba gibi ikramların olacağı, ulaşımın da yine bu kütüphaneden 7/24 sağlanacağı bir alan oluşturuyoruz. Genç kafe ve söyleşi mekanlarıyla gençlerimiz her anlamda kendilerini geliştirecek seminerlere ve konferanslara katılabilecek. Yine Genç Kartla beraber üniversitede lisede okuyan öğrencilerimiz, ortaokulda ilkokulda okuyan öğrencilerimiz Bolu'da sosyal tesislerimizden indirimli faydalanacak" diye konuştu.