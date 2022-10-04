Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da içme suyu barajında balık ölümleri sonrasında inceleme başlatıldı
Giriş Tarihi: 4.10.2022 14:13

Bolu'da içme suyu barajında balık ölümleri sonrasında inceleme başlatıldı

Bolu'nun içme suyu barajı Gölköy Baraj Göleti'nde, balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

DHA
Bolu’da içme suyu barajında balık ölümleri sonrasında inceleme başlatıldı

Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti'nde balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını belirterek, "Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız" dedi.
Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, "Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! "Çarşamba bekliyoruz"
Son dakika | CHP'nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!
Son dakika: Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düştü mü? Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine indirim geldi mi? İşte güncel LPG, mazot, benzin fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da içme suyu barajında balık ölümleri sonrasında inceleme başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA