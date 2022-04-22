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Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:16 Son Güncelleme: 22.4.2022 15:42

Bolu’da koca vahşeti: Karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da koca vahşeti: Karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Bolu'da sahur vakti tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cani koca gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. arasında sahur vaktinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan Bolu Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli hemen durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu’da koca vahşeti: Karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
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