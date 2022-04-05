Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da kumar operasyonu
Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:21 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:31

Bolu'da kumar operasyonu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da kumar operasyonu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ramazan ayını fırsata çevirip tombala adı altında kumar oynatan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu'da faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar amaçlı tombala oynatıldığı tespit ederek şok barsın düzenledi. Tombala oynayarak haksız kazanç etmek isteyen işyeri sahibi ve çalışanı 3 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Bolu'da sahur vaktine kadar kahvehanelerin açık olmasını ve Ramazan ayını fırsata çevirerek kumar oynatan kişilere yönelik Ramazan ayı boyunca kahvehanelere yönelik denetimlerin ve şok baskınların devam edileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Askere yeni haklar
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
SON DAKİKA: FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil! SABAH Yazarı Mahmut Övür o notları tek tek yayınladı...
Son dakika | Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar geldi! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Victor Orban'dan tarihe geçen konuşma! 6’lı ittifak Macaristan’daki seçimde sandığa gömüldü
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da kumar operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA