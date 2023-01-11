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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Bolu’da ulaşıma yüzde 40 zam

Bolu Belediye Meclisi’nin Ocak ayı 2. birleşiminde halk otobüsü ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Bu zamma öğrenciler büyük tepki gösterdi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da ulaşıma yüzde 40 zam
Bolu Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında yapıldı. Mecliste alınan karar gereği şehir içi toplu ulaşım ücretlerinde zam yapıldı. Tam bilet 7 liradan 9.5 liraya, indirimli bilet 5 liradan 7 liraya çıkarıldı. Ulaşımına yüzde 40 zam yapılmasına en büyük tepki Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, "Yerleşkemize şehir merkezi uzak olduğundan mecburen otobüse binmek zorundayız. 2 lira birden zam yapılması haksızlıktır" diyerek sitemlerini dile getirdi.

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Bolu’da ulaşıma yüzde 40 zam
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