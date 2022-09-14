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Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:25

Bolu'da zehirlenme vakasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Hastanede 5 hasta kaldı

Bolu'da, 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Serviste tedavi gören hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Köyde evlere şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı ise dışarıdan getirilen hazır sularla karşılanıyor.

DHA
Bolu’da zehirlenme vakasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Hastanede 5 hasta kaldı

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.



Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 141 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 135 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.



BORULAR DEĞİŞTİRİLDİ

Yuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi. Köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı, tedbir amacıyla dışarıdan getirilen sularla sağlanıyor. Ayrıca halkın kirlilik tespit edilen kuyu sularını da kullanmasına izin verilmiyor.



RAPOR AÇIKLANMADI

Köye içme suyu sağlayan kaynaklardan alınan numunelerde suda mikroba rastlandığı belirtildi. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.



Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Bolu'da zehirlenme vakasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Hastanede 5 hasta kaldı
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