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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:17 Son Güncelleme: 25.2.2022 10:25

Bolu’daki cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’daki cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Bolu’da gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay’ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay’ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa Candan Ankara’da polis tarafından yakalandı.

Bolu'da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa Candan, cep telefonuyla sürekli olarak sosyal paylaşımında bulunmaya devam edince, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Cumhuriyet Savcılığının izniyle telefonu teknik takibe alarak, sinyal sayesinde nkara'da polis tarafından yakalandı.

Yaptığı sosyal paylaşımlarla büyük tepki toplayan ve suçunu açıkça buruda itiraf eden cinayet zanlısı Cinayet Bürosunda alınan ifadesinin ardından; "Kasten adam öldürmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından Savcılığa sevk edilecek.

(Beyazıt Bestami Ay)

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Bolu’daki cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı
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