Bolu’daki şato villaların sahibi: ’Burada kalınmaz’

'BURALAR KABA İNŞAAT, KALINMAZ'

Mehmet Yerdelen, villaların depremzedelere tahsis edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Orada 732 villa var. 580 villa yapıldı. İçerisi kaba inşaat, altyapı yok. Kanalizasyon yok. 500-600 milyon para harcamak lazım. Milleti oraya çekip fırsatçılık yapmamak lazım. Kalkıp devletin parasını çarçur etmemek lazım. Buralar kaba inşaat burada kalınmaz. Dış cepheler yapıldı sadece. İçerisi kaba inşaat. Burada ısıtma falan olmaz. 'Burayı yapalım' diyenler, ahlaksızdır. Keşke kalınacak şekilde olsa. Devlete, millete kurban olsun. Hepsi bitmiş olsa, ısıtma falan olsa kalsınlar. Bu felakette her şey devletin emrindedir. 3 katlı villa bunlar. Bir aile kalır burada sadece. Her şey ortada. Altyapı, su bağlı değil ısıtma yok. 580 aile gelecek, diye 500-600 milyon para harcamamak lazım. Milleti yerinden edip buralara getirmeye gerek yok. Orası faaliyette olsa zaten devlet gelsin, alsın, kullansın. Kim, ne diyebilir buna?" dedi.