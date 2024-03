Bolu’nun geleceği için hazırız: Demirkol’dan esnafa destek sözü

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, esnaf kesiminin desteklenmesi ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bolulu vatandaşlara ve esnafa yayımlanan video ile seslendi.



Belediye bünyesinde bir e-ticaret merkezi kurulacağını, şehre gelen her misafiri akıllı şehircilik kapsamında dijital altyapı ile beraber Bolu sınırları içerisinde alışveriş mekanlarının ve ürünlerinin tanıtım ortak linkinin gönderileceği, şehirden transit geçenlerin bu dijital altyapı sayesinde şehirden haberdar olacakları bir sistem kurmayı planladıklarını söyleyen Demirkol, esnaflara ve Bola halkına verdiği mesajda şunları ifade etti, "Bolu'muzun can damarı değerli esnaf kardeşlerim. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Bakkal Hasan'ın oğluyum. Durumunuzu en iyi ben bilirim. Sizi en iyi ben anlarım. Çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emlak vergilerinden tabela vergisini. iş yeri su ücretlerinden çektiğiniz park sorunlarına kadar tüm sorunlarınızı çözeceğim. Ayrıca belediyemizde açacağımız esnaf ofisimiz ile bir yandan sizlerin yanında olurken diğer yandan büyük zincirlerle daha iyi şartlarda rekabet edebilmenizi sağlayacağım. Bunun yanı sıra ilimize gelip şehrimize uğramadan giden misafirlerimizin artık sizden alışveriş yapmaları için her türlü altyapıyı sağlayacağım. Siz kazanacaksınız, şehrimiz kazanacak. İşte bu yüzden 31 Mart'ta Bolu kazansın, hiç kimse kaybetmesin diyorum. Sizlere bereketli kazançlar diliyorum."