Bonzai bölmelerini bir bir deşifre etti! Toprağın altından bile uyuşturucu çıkardı

Belçika Kurdu narkotik dedektör köpeği Komançi; zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları noktaları deşifre etti. İsmini yerli bir kabileden alan Komançi, 1'i toprağın altı olmak üzere dört ayrı noktada satışa hazır hale getirilmiş toplamda bir kilo 44 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ve 92 uyuşturucu hap buldu. Komançi, toprağın altından bile uyuşturucu çıkardı. Dört uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; fare zehiri, boya, tarım ilaçları, aseton, eter, tiner başta olmak üzere kimyasal maddelerle imal edilen sentetik uyuşturucu Bonzai ticareti yapan dört zehir tacirini yakaladı. E.C., B.K., R.Y. ve Ş.T. adlı dört uyuşturucu satıcısının adreslerine baskın yapıldı. "Komançi" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği adreslerde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Komançi, uyuşturucu maddelerin saklandığı "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmeleri bir bir deşifre etti ve dört ayrı noktada bir kilo 44 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile 92 uyuşturucu hap yakaladı. İsmini yerli bir kabileden alan Komançi toprağın altına saklanmış uyuşturucu maddeleri de buldu.



4'Ü DE TUTUKLANDI

"Belçika Kurdu" olan dört yaşındaki narkotik dedektör köpeği Komançi'nin tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş sentetik uyuşturucu Bonzai maddelerini saklandıkları noktalarda bulduğu o anlar polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ayrıca paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen iki bin 516 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcılarının uyuşturucu ticaretinde kullandıkları dört cep telefonuna da el konuldu. Özellikle gençleri hedef alan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.