Ayhan Bora Kaplan’nın yargılandığı davada tahliye kararı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görüşen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklar ve avukatlarına, gizli tanık Ü5W1G8K6L3'e sorulmasını istedikleri sorular varsa yazılı olarak iletmelerini istedi.

8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Dönmez, Ali Şallı, Ferit Çelik, Muhittin Mert Koçoğlu, Murat Altay, Murat Sağlam, Mustafa Koç ve Oğuz Ercengiz'in tutuklukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.