Borç-alacak kavgası cinayetle bitti

Olay, 20 Şubat günü Mersinli Mahallesi 2821 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan Ramazan Bayar ile Mesut Karataş, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayar, tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Karataş kanlar içerisinde yığılırken, Ramazan Bayar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri cinayet şüphelisi Ramazan Bayar'ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Bayar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.