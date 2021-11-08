Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde elektrik dükkanı işleten Rıza Küçük'ün(56) mahalleden arkadaş olduğu Ömer Arslan, kendisinden borç para alıyor ancak borcunu ödemiyordu. Bu nedenle zaman zaman aralarında tartışmalar yaşanıyordu. Ömer Arslan, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında alkollü olarak Rıza Küçük'ün dükkanına gitti. Burada aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Rıza Küçük, dükkanda eline geçirdiği bıçakla Arslan'ı bıçaklamaya başladı.

Borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü! 56 yaşında arkadaş katili oldu | Video

Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen Rıza Küçük de olay yerinin önünde polis tarafından gözaltına alındı. 7 suç kaydı olduğu belirtilen Rıza Küçük, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.