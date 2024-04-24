Borcunu tahsil edemedi mezarını ateşe verdi

Aksaray'da borçları olduğu nedeniyle intihar eden Abdullah Köse (39) mezarında da rahat bulamadı. Köse, 15 Nisan günü Gülağaç yolu üzerindeki boş arazide silahla canına kıydı. Köse'nin cenazesi Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Köse'den 250 bin TL alacağı olduğunu ileri süren Alaaddin Yöndem, 20 Nisan günü yanına aldığı benzinle mezarlığa gitti. Burada bir süre mezarı kazan Yöndem, daha sonra da kısmen açtığı mezarı ateşe verdi. Yöndem bu anları sosyal medya hesabından canlı yayın açarak paylaştı.Alaaddin Yöndem paylaştığı videoda, "Sen bana hayatımın kazığını attın. Şimdi seni burada yakmaz mıyım? Seni hem bu dünyada hem de diğer tarafta yakmak isterim ama seni rahat bırakmayacağım. Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak" sözleri ile mezarı ateşe verdi. Videoyu gören Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli Yöndem, mezarı tamamen açmak üzereyken bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Alaaddin Yöndem, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Abdullah Köse'nin kısmen yakılan mezarı akrabaları tarafından tekrar yapıldı.Abdullah Köse borçları nedeniyle canına kıymıştı.