Borsacı Nihat Özçelik hakim karşısına çıktı

Aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi 26 Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı. Adliyeye getirilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı. İddiaya göre borsacı Nihat Özçelik, biri ihraç edilmiş 4 polis memuru aracılığıyla esnaf olan Tufan Keskin üzerinden vize şirketi sahibi İstiradi D.'e kumpas kurmuştu.

NİHAT ÖZÇELİK'İN 36 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Özçelik ile aralarında kumpas iddiası dönen Tufan Kesin mağdur, vize şirketi sahibi İstirati D. ise şikayetçi olarak yer aldı. Borsacı Nihat Özçelik'in "Rüşvet vermek", "Yargı görevini yapanı etkileme", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıldan 36 yıla kadar hapsi talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nihat Özçelik, başka suçtan tutuklu sanık İ.H.A. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık İ.H.A. iddianameyi henüz okuyamadığı için bir sonraki celse savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasına geçilen sanık Nihat Özçelik aylık gelirinin 20 milyon olduğunu belirtti. Özçelik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmadığını ileri sürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede aleyhine olan konularda somut delil olmadığını, savcılığın takipsizlik vermesi gerektiğini savunan sanık Özçelik, sanıklardan İ.H.A.'yı Ferhat ismiyle tanıdığını, avukatı aracılığıyla iki kez görüştüğünü, diğer sanıkları tanımadığını öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celse tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.