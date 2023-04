Borusan davasında flaş gelişme! Azure ve Kuzey Yıldızı suçsuz bulundu

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım Şirketi, hizmet sözleşmesi imzaladığı başka bir taşımacılık şirketi tarafından 7 milyon Euro dolandırıldığı iddia edilmişti. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu ortaya çıkınca 6 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım isimli şirket geçtiğimiz yıllarda Azure Dış Ticaret A.Ş. ile taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure şirketi bu kapsamda alt taşeron alarak başka bir şirketle çalışmak üzere anlaşmıştı. Taşeron şirket Kuzey Yıldız'ı Borusan Holding'in mallarını Avrupa'dan Türkmenistan'a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16,4 milyon EURO ödeme almıştı.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI İDDİASI

İddiaya göre Borusan söz konusu paraların karşılığında aracı şirket olan Azure'den 24 adet vadeli çek almıştı. İki şirket arasındaki ticari ilişki devam ederken Azure şirketinin verdiği çeklerden 8 tanesi karşılıksız çıkmıştı. Karşılıksız çıkan çeklerin ödenmemesi üzerine Borusan icra müdürlüğüne başvurarak çekin tahsil edilmesini istemişti. Korkuya kapılan holding çalışanları vadesi gelmemiş 16 çekinde karşılıksız çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak savcılığa söz konusu şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ALT ŞİRKETLER KULLANILMIŞ

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Azure şirketi Borusan şirketinden mal taşınma talebinde bulunacak, bu talep Borusan tarafından alt şirket olan Kuzey Yıldızı şirketine iletilecek ve taşımalarda yine Kuzey Yıldızı isimli şirket tarafından yapılacaktı. Bu kapsamda Kuzey Yıldız'ı Borusan'a fatura kesip hizmet bedelini alacak, Borusan'da Azure şirketine fatura kesip taşımalara ilişkin hizmet bedeli alacaktı.

'BORUSAN'IN KURUMSAL YAPISI İLİŞKİLERİ ZEDELEDİ'

Dolandırıcılık iddiası üzerine Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, 'Şirketimiz, 2017-2018 yılları tarihleri arasında, Borusan şirketine taşıtan/taşıma komisyoncusu sıfatısıyla mal taşıtmış ve bu taşıma ilişkisi tahtında önemli ekonomik boyutu olan bir ticari süreç oluşturulmuştur. Bu süreç, iki şirket arasındaki, alacak-borç ilişkisinden kaynaklanan, şirketimiz bakımından çözümü mümkün görünen sorunlar sebebi ile sekteye uğramıştır. Şirketimiz, ortaya çıkan bu sorunların karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlar doğrultusunda giderilmesi ve sekteye uğrayan ticari ilişkinin yeniden tesisi, ifası geciken edimlerin ifası için yeniden yapılandırma konularında yoğun çaba harcamıştır. Ancak bütün bu samimi çabaya rağmen mevcut sorunlar dostane bir çözüm ile giderilememiş ve çekişmeli yargısal süreçler başlatılmıştır. Borusan Holding tarafından yapılan açıklamadan da görüleceği üzere; Borusan Şirketi'nin kendi kurumsal yapısından kaynaklanan bir takım aksaklıklar ve işleyiş sorunları, son derece dostane bir çerçevede yürüyen ve her iki tarafında karşılıklı kazancının olduğu ticari ilişkinin önce durmasına ardında da sonlanmasına sebebiyet vermiştir. Gelinen noktada, göstermiş olduğumuz iyi niyete rağmen, her iki şirkete bakımından da büyük maddi ve manevi kayıplar ortaya çıkmıştır. Her iki şirket de kendi ticari bakış açısı ile olayları değerlendirdiğinden, ortaya çıkan sorunlar ortak bir anlayış ile dostça çözümlenememiş, bu yüzden konu taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.' açıklamasında bulunmuştu.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİLER

Tarafların yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme Azure Grup yöneticisi Erkan Gül ve Kuzey Yıldızı yöneticilerinin üzerlerine atılı suçlamaları işlemediğini belirterek sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.