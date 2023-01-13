Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K., K.K. ve Y.T. isimli 3 zanlı adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden olayın katil zanlısı olduğu belirlenen S.K. isimli şahıs tutuklandı. K.K. ve Y.T. isimli diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CİNAYET SEBEBİ ALACAK VERECEK MESELESİ
Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan katil zanlısı S.K. isimli şahsın, ifadesinde, Egemen Dağdeviren'i alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
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Boş arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı tutuklandı