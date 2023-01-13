Boş arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K., K.K. ve Y.T. isimli 3 zanlı adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden olayın katil zanlısı olduğu belirlenen S.K. isimli şahıs tutuklandı. K.K. ve Y.T. isimli diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.