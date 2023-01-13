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Giriş Tarihi: 13.1.2023 14:25

Boş arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren'in katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısının cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenildi.

İHA
Boş arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K., K.K. ve Y.T. isimli 3 zanlı adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden olayın katil zanlısı olduğu belirlenen S.K. isimli şahıs tutuklandı. K.K. ve Y.T. isimli diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



CİNAYET SEBEBİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan katil zanlısı S.K. isimli şahsın, ifadesinde, Egemen Dağdeviren'i alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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Boş arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı tutuklandı
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