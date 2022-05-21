Boşanamadan öldürüldü

İzmir'de yaşayan M.A. (37), kayınvalidesinin evinde kalan boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürürdü, kayınvalidesi Nedime Geyikler'i ise yaraladı. Olay, Konak ilçesinde önceki gün saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde meydana geldi. M.A., boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi Nedime Geyikler'in evine geldi. Tartışma sırasında M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i defalarca bıçaklayarak yaraladı. M.A., olay yerinden suç aleti bıçakla kaçarken, gürültüyü duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri, yaralı kadını ve annesini yaptıkları müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansu Aydoğdu hayatını kaybederken, Nedime Geyikler'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.A.'nın, Cansu Aydoğdu'ya sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, bu sebeple Cansu Aydoğdu'nun boşanma davası açtığı ve çiftin önümüzdeki Haziran ayında da boşanma davaları olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşanan korkunç olay sırasında 3 çocuk sahibi olan çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuğu D.A.'nın da evde olduğu belirtildi. Şüpheli M.A. polis tarafından gözaltına alındı.