Boşanan kadın, kocasının soyadını kullanabilir

Yargıtay'dan kadının eski eşinin soyadını kullanmasının yolunu açacak ve içtihada girecek bir karar çıktı. Yasalara göre, boşanan kadın evlilikten önceki soyadını tekrar alıyor. Ancak Trabzon'da yaşayan Naz S. eşi Berker S.'den boşandıktan sonra, eşinin soyadı ile tanındığını belirterek bu soyadı ile devam etmek için dava açtı. Bunun mümkün olmadığını belirten Aile Mahkemesi, davayı reddetti, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Naz S.'nin kararı Yargıtay'a taşıması üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihada girecek bir karar verdi. 2. Hukuk Dairesi'nin kararında, Naz S.'nin boşandığı kocasının soyadını kullanmasının kocasına bir zarar vermediğini, kendisinin iş ve sosyal yaşamında kocasının soyadıyla tanınıp bilindiğini ve bütün işlemlerini bu soyadı ile yaptığı kaydedildi. Boşanan kadının evliliğinin sona ermesinden sonra kocasının soyadını taşımasının amacının kadının sosyal durumunu korumasını sağlamak olduğunu belirten yüksek mahkeme yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.