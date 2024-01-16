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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle vurduğu kişi öldü. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Yalım (62) telefonda tartıştı. Tartışma sonrası İrfan Çimen, eski eşinin oturduğu Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki eve gitti. Kapının önünde devam eden tartışma sırasında Ayşe Yalım evindeki av tüfeğiyle Çimen'e ateş etti. Ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ayşe Yalım'ın evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile kavga ettiklerini, korkutma amaçlı bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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Boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü
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