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Giriş Tarihi: 22.12.2023 05:46

Boşanma aşamasında olduğu eşini parkta öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir parkta eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

AA
Boşanma aşamasında olduğu eşini parkta öldürdü

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.

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Boşanma aşamasında olduğu eşini parkta öldürdü
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