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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü
Gaziantep'te bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. İddiaya göre, Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde dün akşam KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis Mehmet Yavuz (52), boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz'un (38) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Yavuz yanındaki silahla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü
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