Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen akşam boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B. ile konuşmak için buluşan Murat B., genç kadına dehşeti yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin yaralı hale bulduğu Şeyda Nur B. hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan şüpheli Murat B., kısa sürede yakalanırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturmada, boşanma aşamasındaki çiftin Küçükçekmece civarında buluşup Beylikdüzü'ne kadar geldikleri ve aralarında yaşanan tartışma üzerine Murat B.'nin bıçağı çıkararak eşi Şeyda Nur B.'yi defalarca bıçakladığı öğrenildi. Öte yandan bir vatandaşın yaşanan dehşeti telefonuyla kayda aldığı görüntüler soruşturma dosyasına girerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.