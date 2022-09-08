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Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:22

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Nuran Özdemir'in cezası belli oldu

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i ayrı yaşadığı eve gelip kendisini darp etmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi Nuran Özdemir haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Nuran Özdemir’in cezası belli oldu

22 Eylül 2021 gecesi Ahmet Özdemir, bir yıldır ayrı olduğu Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfredip bağırarak kapıyı açmasını istedi. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfretmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darp etti.

DAVA AÇILDI

Mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söyledi. Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir'i bıçakladı. Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan Nuran Özdemir hakkında ise "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''EŞİM BENİ DÖVÜYORDU''

Nuran Özdemir, '' Eşim beni dövüyordu. Ben de bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyordum. Bıçağı savurdum. Sırtım dönükken yüzünü görmeksizin bıçakladım. Amacım kendimi savunmaktı. Öldürmek istemedim. Eşimin yaralandığını anladıktan sonra gömleğini yırttım. Yarasına tampon yaptım. Yeğenime ambulans çağırmasını söyledim. Tasarlayarak öldürmedim. Olay aniden gelişti'' savunmasında bulunmuştu.

KARAR DURUŞMASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Nuran Özdemir cezaevinden getirildi. Maktulün anne ve kardeşi katıldı. Savcı mütalaasında eşe karşı kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek ''Maktul gece 00:00'de alkollü bir şekilde evine gelip hakaret etmiştir. Maktul Ahmet Özdemir saldırınca Nuran Özdemir kendisini bırakması için yalvarmıştır. Maktul 'Seni öldüreceğim' diye saldırısına devam etmiştir. O anda bıçaklama gerçekleşmiştir öldürme kastı yoktur. Olaydan hemen sonra pansuman yapmıştır'' dedi.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanık Nuran Özdemir son sözünde ''Gerçekten öldürmek istemedim. Öyle bir niyetim yoktu planlı bir şekilde olmadı beraatımı talep ediyorum'' dedi. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanım Nuran Özdemir'in eşe karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapsi verildi. Mahkeme, eylemin oluş biçimi, pişmanlığı göz önünde bulundurarak 17 yıl 6 aya indirilmesine karar verdi. Kararı duyan Nuran Özdemir, ''Hayır kabul etmiyorum. Kasten yapmadım'' dedi.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Nuran Özdemir'in cezası belli oldu
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